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12:07, 13 октября 2023Путешествия

Раскрыта судьба запланировавших турпоездки в Израиль россиян

Вице-президент АТОР Мурадян: 150 россиян планировали турпоездки в Израиль осенью

Фото: Prabin Ranabhat / Globallookpress.com

Осенью 2023 года только 150 россиян планировали поехать в Израиль в качестве туристов. О судьбе путешественников «Радиоточке НСН» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Хотя в октябре сезон в Израиле, но туда были очень высокие цены на билеты, так как большой пассажиропоток, но это не туризм», — раскрыл эксперт.

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Он добавил, что путевки у туроператоров купили 150 человек. Поскольку сейчас компаниям запретили продавать туры в Израиль, бронирования приостановлены, напомнил Мурадян. Люди, которые уже приобрели билеты, «по большей части» отказываются от турпоездок с получением полной компенсации.

«Мы выяснили, что за первое полугодие из 100 тысяч россиян с целью туризма в Израиль приехали всего 5 процентов, — добавил специалист. — Все остальное — это релоканты, плюс другие какие-то цели».

Ранее Росавиация открыла горячую линию для россиян, которые хотят в ближайшее время покинуть Израиль. Обратиться в ведомство можно по номеру +7 (800) 200-40-01.

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    Мария Борисова
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