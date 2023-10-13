Стало известно о побеге украинского футболиста «Шахтера» в Россию

«Брутальный футбол»: игрок украинского «Шахтера» Распутько бежал в Россию

Футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько бежал в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу «Брутальный футбол».

По информации источника, 4 октября после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 19-летний спортсмен исчез в неизвестном направлении. В аэропорту была обнаружена только форма футболиста. При этом Распутько удалил все записи в социальных сетях и перестал отвечать на звонки. По последним данным, футболист попросил политическое убежище в России.

Отмечается, что хавбек ранее договорился с «Шахтером» о новом контракте на пять лет. Благодаря этому было принято решение включить его в заявку на матч с «Антверпеном» (2:1). Он провел на поле весь матч.

Распутько является воспитанником «Шахтера». Также футболист сыграл четыре матча за юношескую сборную Украины, не отметившись результативными действиями.