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13:36, 13 октября 2023Экономика

России предрекли экономическую выгоду от войны в Израиле

RUSI: Россия может извлечь выгоду от роста цен на нефть из-за войны в Израиле

Фото: Majdi Fathi / Globallookpress.com

В случае затягивания войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС Россия сможет извлечь экономическую выгоду от роста биржевых цен на нефть. Об этом заявил геополитический аналитик и младший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Сэмюэл Рамани. Его слова приводит CNBC.

При таком развитии событий Россия сможет нарастить собственные резервы для финансирования растущих оборонных расходов федерального бюджета за счет увеличения денежных поступлений от нефтяных экспортеров. «Более высокие цены на нефть, очевидно, являются выгодным дополнением для российской экономики и помогут профинансировать масштабное расширение оборонного бюджета России, который в 2024 году достигнет шести процентов ВВП», — уточнил Рамани.

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Однако в случае разрастания войны и вовлечения в конфликт Ливана, Сирии и Ирака положение России на Ближнем Востоке может ухудшиться. При таком сценарии дипломатическое влияние Москвы в регионе рискует уменьшиться. «Если конфликт выйдет из-под контроля, это может привести к очень катастрофическим последствиям для влияния России на Ближнем Востоке», — заключил аналитик.

Ранее о сохранении напряженности на мировом нефтяном рынке из-за войны между Израилем и ХАМАС также предупреждали эксперты Международного энергетического агентства. В случае эскалации боевых действий мировая морская торговля нефтью может оказаться в уязвимом положении. Это обусловлено тем, что на Ближневосточный регион приходится более трети глобальных потоков сырья.

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    Анатолий Акулов
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