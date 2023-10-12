В МЭА предрекли напряженность на нефтерынке из-за войны в Израиле

МЭА: война Израиля с ХАМАС тесно сопряжена с неопределенностью на нефтерынке

Из-за войны Израиля с радикальным движением ХАМАС участники мирового энергорынка продолжат находиться в напряженном состоянии в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В случае эскалации боевых действий мировая морская торговля нефтью может оказаться в уязвимом положении. Это обусловлено тем, что на Ближневосточный регион приходится более трети глобальных потоков сырья. В случае образования дефицита предложения ответные меры МЭА включат в себя высвобождение странами-членами стратегических запасов сырья или введение мер по ограничению спроса.

«Ближневосточный конфликт сопряжен с неопределенностью, и события развиваются быстро (...) Международное сообщество будет по-прежнему сосредоточено на рисках для нефтяных потоков региона. МЭА готово действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить адекватное снабжение рынков», — заключили эксперты организации в своем ежемесячном отчете.

Ранее о рисках для нефтяной отрасли от затягивания войны между Израилем и ХАМАС заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. В случае перерастания войны в более широкий конфликт на Ближнем Востоке мировое сообщество может столкнуться со значительным увеличением биржевой стоимости сырья. Это, в свою очередь, приведет к замедлению темпов роста глобального ВВП на 0,15 процентного пункта и создаст дополнительные инфляционные риски для мировой экономики.

Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались 7 октября после массированных ракетных ударов со стороны представителей радикальной группировки. В ответ власти ближневосточного государства за два дня мобилизовали 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.