Российский депутат решил продать «президентский» Aurus

Красноярский депутат Гольдман выставил на продажу Aurus почти за 42 млн рублей

Красноярский депутат и бизнесмен Роман Гольдман решил продать автомобиль Aurus серии Senat, потому что он ему не подходит. Об этом пишет издание «Проспект мира».

Российский депутат выставил автомобиль на сайте с объявлениями о продаже. За люксовую машину, которую также использует президент России Владимир Путин, депутат запросил 41 962 000 рублей. Отмечается, что пробег автомобиля составляет всего 1700 километров.

«Машина классная, но не совсем, скажем так, именно для меня как агрария. Потому что у меня сейчас, например, идет стройка. Не везде асфальт. Когда [едешь] межгород, конечно, это круто. А когда ты едешь к себе на предприятие — ты задаешь себе вопрос: "Блин, как же все-таки жаль"», — заявил Гольдман, добавив, что хотел себе именно отечественную машину премиального класса.

Ранее Путин сел за руль Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева. Глава государства в свой день рождения решил показать внедорожник президенту Узбекистана.

Aurus — российский бренд представительских автомобилей. На данный момент в линейке представлены несколько моделей, включая Senat и внедорожник Komendant, который можно предзаказать в автосалонах за 33-35 миллионов рублей. В дальнейшем ассортимент планируют расширить лимузином Senat Long, минивэном Arsenal и мотоциклом Merlon.