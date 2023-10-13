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19:17, 13 октября 2023Спорт

«Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счетом 8:1 в матче КХЛ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил «Витязь» из Балашихи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счетом 8:1. У хозяев по одному голу записали на свой счет Александр Шаров, Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Джош Ливо и Александр Хмелевски оформили по дублю. Единственную шайбу гостей забросил Руслан Педан.

В параллельном матче «Автомобилист» обыграл в Екатеринбурге челябинский «Трактор». Игра завершилась со счетом 2:1. У екатеринбуржцев отличились Александр Севостьянов и Максим Осипов. У челябинцев голом отметился Альберт Яруллин.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Андрей Стрельцов
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