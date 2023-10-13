Стали известны подробности о состоянии раненного под Белгородом журналиста

Журналиста Sputnik Хайбара Акифи ввели в медикаментозную кому

Врачам удалось стабилизировать состояние журналиста агентства «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию из-за удара украинского дрона под Белгородом. Об этом РИА Новости сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.

«Состояние его (Акифи — прим. "Ленты.ру") на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо», — заявил Проценко.

Отмечается, что у журналиста зафиксированы ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Акифи ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 октября Акифи и его супруга, пострадавшие от удара дрона Вооруженных сил Украины, оказались в белгородской больнице. Журналист находился в тяжелом состоянии. Его жену прооперировали, после этого ее состояние оценивалось как стабильное.

Журналист Sputnik и его жена пострадали от удара беспилотника, который был нанесен 12 октября. Их дочь и родители супруги Акифи при атаке не выжили.