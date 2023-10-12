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17:00, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о крайне тяжелом состоянии раненного под Белгородом журналиста

Журналист Sputnik Акифи оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Журналист Sputnik Хайбар Акифи, раненный под Белгородом, оказался в реанимации белгородской больницы в крайне тяжелом состоянии. Об этом стало известно из публикации министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова в Telegram.

Он заявил, что Акифи и его жена, пострадавшие от удара украинского дрона, находятся в реанимации белгородской больницы № 2. «Мужчина в крайне тяжелом состоянии в реанимации (...), нестабилен, медицинские работники делают все для сохранения его жизни», — сообщил министр.

Иконников также отметил, что жену Акифи прооперировали. Ее состояние оценивается как стабильное. «Гемодинамика стабильная, лечим», — заключил он.

О том, что семья Акифи пострадала в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины, стало известно 12 октября. При атаке погибла дочь супругов и родители жены журналиста. При этом глава телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявляла, что журналист находится в коме.

В ночь на 12 октября под Белгородом силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник самолетного типа. Позднее выяснилось, что обломками беспилотника убило членов семьи сотрудницы БГТУ имени Шухова, кандидата филологических наук Олеси Акифи.

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    Мария Большакова
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