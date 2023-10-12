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13:12, 12 октября 2023Россия

Появились данные о погибших при падении обломков БПЛА на дома под Белгородом

Члены семьи сотрудницы БГТУ погибли при атаке БПЛА на дома под Белгородом

Фото: РИА Новости

Члены семьи сотрудницы БГТУ имени Шухова кандидата филологических наук Олеси Акифи погибли при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дома под Белгородом. Такие данные появились у РИА Новости.

По сведениям агентства, сама она с мужем после атаки попала в реанимацию. Ее четырехлетнюю дочь и родителей спасти не удалось.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отметил, что сотрудница БГТУ вместе с детьми и мужем приехала навестить пожилых родственников.

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    Анна Щербакова
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