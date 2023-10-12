Появились данные о погибших при падении обломков БПЛА на дома под Белгородом

Члены семьи сотрудницы БГТУ погибли при атаке БПЛА на дома под Белгородом

Члены семьи сотрудницы БГТУ имени Шухова кандидата филологических наук Олеси Акифи погибли при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дома под Белгородом. Такие данные появились у РИА Новости.

По сведениям агентства, сама она с мужем после атаки попала в реанимацию. Ее четырехлетнюю дочь и родителей спасти не удалось.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отметил, что сотрудница БГТУ вместе с детьми и мужем приехала навестить пожилых родственников.