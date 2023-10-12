Журналиста Sputnik и его жену ранило при ударе дрона ВСУ под Белгородом

Журналист Sputnik был ранен при ударе дрона под Белгородом, погибла его дочь

При ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом получили ранения журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, пишет РИА Новости.

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», — сказал Киселев. По его словам, при атаке погибли дочь пары, которой было четыре года, и родители супруги журналиста.

Источник издания заявил, что пара приезжала в гости к родственникам. Решается вопрос о транспортировке раненых в Москву.

В ночь на 12 октября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила под Белгородом беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Получивших ранения мужчину и женщину доставили в больницу. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, троих человек, включая маленького ребенка, спасти не удалось.

Позднее стало известно, что при падении обломков беспилотника погибли члены семьи сотрудницы БГТУ имени Шухова, кандидата филологических наук Олеси Акифи.