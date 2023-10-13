В России разработали облегченную бронеплиту против СВД

«Филлин»: предприятие разработало облегченную бронеплиту против попаданий из СВД

В России разработана облегченная бронеплита против шести попаданий из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Об этом ТАСС сообщил представитель новосибирской компании «Филлин».

По его словам, бронеплита пригодится для использования в бронежилетах скрытого ношения. Ее главной особенностью является конструкция с цельной керамической пластиной.

«Если посмотреть на обычную бронеплиту, то она имеет изгиб только в одной плоскости. Монолитная конструкция пластины позволила придать новой бронеплите два сгиба: вокруг тела и вдоль грудной клетки вертикально», — сказал собеседник.

Представитель компании добавил, что новая плита более анатомична, проще в производстве и легче. В настоящее время продолжаются испытание и доработка изделия.

В апреле агентство со ссылкой на гендиректора завода «Октава» Павла Павленко сообщило, что предприятие наладило для участников специальной военной операции производство бронежилетов «Оберег», позволяющих выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32.