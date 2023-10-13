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11:13, 13 октября 2023Ценности

В сети возмутились внешностью рэперши Карди Би в полупрозрачном платье

Фото: The Daily Stardust / Backgrid USA / Legion-Media

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) отметила свой день рождения в откровенном образе и возмутила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

В честь своего 31-летия звезда отправилась в ресторан Delilah в Западном Голливуде вместе с друзьями и супругом — рэпером Offset. Для выхода в свет она выбрала красное корсетное платье на бретелях и с глубоким декольте, которое обнажало большую часть ее груди. Кроме того, наряд длины макси имел фасон «рыбий хвост» и был выполнен из прозрачной кружевной ткани с атласными вставками.

Читатели издания раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях. «Деньги не могут стереть пошлость!», «Яркий пример того, что за деньги вкус не купишь», «Она понятия не имеет, как дешево выглядит», «Столько денег, и такое платье», «Вульгарно, как обычно», «Словно надувная кукла», — возмутились юзеры.

Ранее в октябре папарацци сняли американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе, США, и пользователи сети сравнили ее с автомехаником из-за наряда. 54-летняя звезда прошлась по улице в мешковатом джинсовом комбинезоне с рукавами до локтей, который она сочетала с ботинками марки Timberlands с рифленой подошвой.

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    Карина Черных
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