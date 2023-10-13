Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 13 октября 2023Мир

В США оценили уровень поддержки Украины американцами

Politico: в США снизилось число желающих помогать Украине до 63 %

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В США снизилось число желающих помогать Украине до 63 процентов. Уровень поддержки Киева сообщается в новом исследовании Чикагского совета по глобальным вопросам, передает Politico.

В исследовании скзаано, что почти две трети опрошенных (63 процента) поддерживают отправку дополнительных вооружений на Украину, а 61 процент поддерживают предоставление экономической помощи. Уточняется, что поддержка военной помощи упала на два процентных пункта с ноября прошлого года (в пределах погрешности), а поддержка экономической помощи упала на пять пунктов.

Кроме того, американцы не питают иллюзий относительно того, как долго продлится конфликт, сказано в материале. Согласно опросу, только 14 процентов полагают, что он закончится в течение года, а остальные полагают, что он будет продолжаться более года (34 процента), от двух до пяти лет (34 процента) или пяти лет и более (15 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа

    Российский голкипер установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Массовая отмена и задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы

    В Днепропетровской области сообщили о взрыве

    В США оценили уровень поддержки Украины американцами

    Врач предупредила о вреде водостойкой косметики для глаз

    Стало известно о наличии у боевиков ХАМАС подробных карт военных баз Израиля

    Военный эксперт рассказал о ситуации на краснолиманском направлении

    Обнаружен новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера

    Бывшего спецназовца МВД России посадили за стрельбу по коллегам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости