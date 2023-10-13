В США оценили уровень поддержки Украины американцами

Politico: в США снизилось число желающих помогать Украине до 63 %

В США снизилось число желающих помогать Украине до 63 процентов. Уровень поддержки Киева сообщается в новом исследовании Чикагского совета по глобальным вопросам, передает Politico.

В исследовании скзаано, что почти две трети опрошенных (63 процента) поддерживают отправку дополнительных вооружений на Украину, а 61 процент поддерживают предоставление экономической помощи. Уточняется, что поддержка военной помощи упала на два процентных пункта с ноября прошлого года (в пределах погрешности), а поддержка экономической помощи упала на пять пунктов.

Кроме того, американцы не питают иллюзий относительно того, как долго продлится конфликт, сказано в материале. Согласно опросу, только 14 процентов полагают, что он закончится в течение года, а остальные полагают, что он будет продолжаться более года (34 процента), от двух до пяти лет (34 процента) или пяти лет и более (15 процентов).