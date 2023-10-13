Российские вертолеты займутся поиском и уничтожением морских дронов

«Известия»: вертолетные отряды ВМС РФ будут искать и уничтожать морские дроны

Вертолетные отряды в составе Военно-морского флота (ВМС) России займутся поиском и уничтожением полупогружных морских дронов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

В состав подразделений войдут вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже прошли обучение и заступили на боевое дежурство в Черном море, отмечается в материале.

В дальнейшем вертолетные отряды будут сформированы и в других флотах России. Их деятельность поможет защитить корабли и портовую инфраструктуру.

Собеседники издания уточнили, что поиск полупогружных морских дронов затруднителен, их сложно обнаружить при помощи радаров или визуально над поверхностью воды.

Вертолетчики разрабатывают тактику для поиска и уничтожения таких аппаратов, в том числе в сложных погодных условиях и при ограниченной видимости. После обнаружения самым эффективны средством борьбы с ними названы крупнокалиберные пулеметы и подвесные пушечные контейнеры.

Ранее стало известно о планах превратить ударный вертолет Ка-52М во всепогодный разведчик. Воздушные суда получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне.

