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18:05, 11 октября 2023Наука и техника

Стало известно о планах превращения Ка-52М во всепогодный разведчик

РИА Новости: вертолет Ка-52М планируется превратить во всепогодный разведчик

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ударный вертолет Ка-52М планируется превратить во всепогодный разведчик. О соответствующих планах стало известно РИА Новости.

«Ударные вертолеты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне», — сообщил информированный источник.

По его словам, эти станции позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, в частности, вражеские самолеты, беспилотники, бронетехнику, артиллерийские системы и живую силу.

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Новая радиолокационная станция позволит Ка-52М действовать в любых погодных условиях днем и ночью, в том числе при наличии естественных и искусственных радиопомех, а также наносить удары по малоразмерных целям типа танк.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения завода «Прогресс» в Приморском крае призвал улучшить боевые возможности Ка-52М.

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    Иван Потапов
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