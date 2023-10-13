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21:57, 13 октября 2023Мир

Еврокомиссия назвала единственного виновника эскалации вокруг Газы

Фон дер Ляйен: ХАМАС является единственным виновником эскалации вокруг Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Единственным виновником в эскалации палестино-израильского конфликта является радикальная группировка ХАМАС. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Действия ХАМАС не имеют ничего общего с законными устремлениями палестинского народа», — сказала она. Глава ЕК назвала ответные действия Израиля демонстрацией демократии. Она подчеркнула, что еврейское государство имеет полное право защищать себя.

По словам фон дер Ляйен, сейчас время проявлять солидарность с Израилем.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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