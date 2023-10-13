Во Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

Власти Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

Власти Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на офис премьер-министра Элизабет Борн.

Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности страны, в котором принял участие президент Эммануэль Макрон.

О нападении преступника с ножом на учебное заведение стало известно ранее 13 октября. Ранения получил 50-летний учитель французского языка, он не выжил. Кроме того, еще один педагог попал в реанимацию, был ранен и охранник.

Напавшим оказался Мохамед Могоучков 2003 года рождения, имеющий чеченское происхождение. Также стало известно, что его ранее уже подозревали в радикальном исламизме, он был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его прослушивали и устанавливали над ним надзор. Кроме того, его семью пытались выдворить из Франции еще в 2014 году. Выяснилось, что Могоучков учился в этой школе.