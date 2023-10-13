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22:30, 13 октября 2023Мир

Во Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

Власти Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на офис премьер-министра Элизабет Борн.

Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности страны, в котором принял участие президент Эммануэль Макрон.

О нападении преступника с ножом на учебное заведение стало известно ранее 13 октября. Ранения получил 50-летний учитель французского языка, он не выжил. Кроме того, еще один педагог попал в реанимацию, был ранен и охранник.

Напавшим оказался Мохамед Могоучков 2003 года рождения, имеющий чеченское происхождение. Также стало известно, что его ранее уже подозревали в радикальном исламизме, он был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Франции, его прослушивали и устанавливали над ним надзор. Кроме того, его семью пытались выдворить из Франции еще в 2014 году. Выяснилось, что Могоучков учился в этой школе.

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    Марина Совина
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