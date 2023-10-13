Военные истребители перехватили пассажирский самолет из-за угрозы на борту

Самолет Kenya Airways перехватили истребители ВВС Британии из-за угрозы на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Kenya Airways перехватили военными истребителями Великобритании и направили в другой аэропорт из-за потенциальной угрозы на борту. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Воздушное судно Boeing 787 следовало из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу в четверг, 12 октября. Из-за неназванной угрозы безопасности на борту ему пришлось сменить курс и экстренно приземлиться в воздушной гавани Станстед в 50 километрах от столицы.

Минобороны страны заявило, что для сопровождения самолета в воздух подняли истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС). Уточняется, что борт все время поддерживал связь с авиадиспетчерами и благополучно совершил посадку, после чего был припаркован на стоянке вдали от терминала.

По данным Daily Mail, на земле Boeing 787 встретила полиция и восемь расчетов пожарной службы. Правоохранители обыскали самолет, но не нашли ничего опасного.

В официальном комментарии авиакомпания пояснила, что получила предупреждение о потенциальной угрозе безопасности на борту. Перевозчик, а также власти Кении и Великобритании провели тщательную оценку риска. «Экипаж был проинструктирован, и были приняты все меры для обеспечения безопасности нашего экипажа и пассажиров на борту», — добавили в Kenya Airways.

Ранее стало известно, что сразу пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги во время полета над территорией России. Причиной инцидента стал сбой приложения по отслеживанию полетов Flightradar24.