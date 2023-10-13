В Госдуме предложили начинать уроки в школах зимой позже

Депутат Нечаев предложил начинать уроки в школах зимой на час позже

Лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев предложил ввести зимнее школьное время и начинать занятия в школах на час позже из-за того, что световой день сокращается. Такую идею он направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе партии.

«В большинстве школ уроки всегда начинаются в 8 или 8:30 утра — несмотря на время года и пожелания родителей. Осенью светать начинает позже, а темнеть — раньше. В итоге дети добираются в школу по темноте, а это небезопасно. Подъем в темное время суток может плохо влиять на самочувствие и успеваемость. Поэтому в ряде стран, например, в Финляндии и Китае, проводятся эксперименты по переносу начала занятий на более позднее время», — отметил депутат.

Парламентарий также предложил провести научное исследование на эту тему. Ряд специалистов утверждает, что более позднее начало учебного дня может позитивно влиять на успеваемость учеников. Подъем в светлое время суток помогает укрепить память и лучше усваивать информацию, отметили в партии.

«В России подобных экспериментов не проводилось. У нас есть северные регионы, где занятия начинаются на час позже. Но никто не исследовал, влияет ли это положительно на самочувствие и успеваемость детей. Мы предлагаем провести такой эксперимент: посмотреть, улучшатся ли эти показатели, если начинать уроки не в 8 утра, а, например, в 9:30. Если опыт окажется удачным, его нужно распространить на всю страну», — добавил Алексей Нечаев.

Ранее в Госдуме предложили увеличить время обеда школьников до 30 минут. По мнению парламентария, дети вынуждены спешить во время еды, что негативно сказывается на их здоровье и учебном процессе, так как ученики опаздывают на занятия из-за обеденного перерыва.