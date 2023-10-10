В Госдуме предложили увеличить время обеда для школьников

Депутат Власов предложил увеличить время обеда школьников до 30 минут

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить в школах время перемены, которая предусмотрена для обеда детей. С таким предложением он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, пишет RT.

Из обращения следует, что в большинстве школ на обед выделяется перемена длиною 20 минут. За это время школьник должен успеть собрать вещи, дойти от класса до столовой, озаботиться вопросами личной гигиены перед обедом и получить само блюдо.

По мнению парламентария, дети вынуждены спешить во время еды, что негативно сказывается на их здоровье и учебном процессе, так как ученики опаздывают на занятия из-за обеденного перерыва.

Депутат отметил, что согласно 108-й статье трудового кодекса, для взрослых работающих граждан время перерыва не может составлять менее 30 минут.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — следует из текста обращения.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков признался, что послушал сына и предложил отменить домашнее задание для российских школьников. Он пояснил, что его ребенок, узнав о депутатских полномочиях, попросил написать закон, который отменит «домашку».