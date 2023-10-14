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07:06, 14 октября 2023Мир

Американские истребители прибыли на Ближний Восток

CENTCOM: истребители США F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток

Фото: Reuters

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Отмечается, что самолеты 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы «укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке».

Ранее CENTCOM сообщил, что американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Отмечается, что авианосец должен стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебно настроенных к Израилю государств, чтобы не позволить им «воспользоваться сложившейся ситуацией».

Также стало известно, что США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

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    Екатерина Подвигина
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