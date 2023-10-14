Соскин заявил, что неудачное контрнаступление ВСУ привело к деморализации солдат

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что неудачное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских солдат. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей», — сказал политик.

Соскин заявил, в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) за четыре месяца не удалось достичь никаких серьезных достижений. При этом украинская армия понесла тяжелые потери в личном составе. Также войска лишились многих вооружений, добавил он.

13 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление формально можно считать законченным. Это связано с тем, что уже несколько дней российские войска перешли к активным действиям по всему фронту. Российский дипломат также утверждает, что у Киева есть проблемы с пополнением личного состава и в республике «буксует мобилизационная кампания».