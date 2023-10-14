Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше

Полковник Кошкин: Польша пытается стать центром управления Восточной Европой

Планы Польши провести на своей территории учения стран НАТО Dragon-2024 демонстрируют намерение Варшавы привлечь внимание Вашингтона. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Это плановые учения, они не стабилизируют, а обостряют ситуацию, к тому же их численность и привлекаемые силы средства все время возрастают, что как раз и характеризует желание Польши создать опасную обстановку в Европе, чтобы получить еще больший угол скатывания в большую войну», — сказал эксперт.

По мнению собеседника «Ленты.ру», «Польша выполняет роль хедлайнера, чтобы обратить на себя внимание Соединенных Штатов».

«Польша действительно ведет себя достаточно активно и ставит перед собой задачу стать центром управления Восточной Европой, "перетянуть одеяло" с Центральной Европы, чтобы Вашингтон обратил свое внимание и делал акцент на Варшаву в своих разработках и своих проектов на европейском полуострове», — считает Кошкин.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, комментируя планы Польши провести в следующем году учения с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024, заявил, что Варшава сделала выбор в пользу эскалации напряженности.

«Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства», — прокомментировал он заявление начальника Генштаба Польши Веслава Кукула о том, что в стране пройдут Dragon-24, в которых примут участие 20 тысяч военных.