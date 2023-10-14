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15:46, 14 октября 2023Мир

Российского дипломата нашли мертвым в отеле Турции

Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Кобринец

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

Директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца нашли мертвым в турецком отеле. Об этом пишет Hürriyet.

61-летний дипломат был обнаружен без признаков жизни в четверг, 12 октября, в стамбульском районе Таксим, куда прибыл на встречу послов. Его коллеги попытались до него дозвониться после того, как он не пришел на собрание. Тело нашли сотрудники гостиницы.

Согласно предварительным данным, сотрудник министерства умер в результате сердечного приступа. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти.

В пресс-службе российского МИД в Telegram подтвердили факт случившегося. «Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов родины», — сказано в тексте.

В июле сообщалось о смерти 73-летнего бывшего чрезвычайного и полномочного посла России в Бангладеш Александра Николаева, избитого в Тверской области. Инцидент произошел в конце июня в Конаковском районе области. После избиения Николаев впал в кому, его экстренно доставили в НИИ Склифосовского в Москве.

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    Варвара Кошечкина
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