Бывшего посла России в Бангладеш забили насмерть

Умер избитый экс-посол России в Бангладеш Александр Николаев

Умер бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев, избитый в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

В надзорном органе уточнили, что 73-летний дипломат скончался в больнице. «В связи со смертью потерпевшего уголовное дело изъято из производства следственного отдела ОМВД России по Конаковскому району и передано в следственное управление СК России по Тверской области», — заявили в прокуратуре.

Инцидент произошел в конце июня в Конаковском районе области. После избиения Николаев впал в кому, его экстренно доставили в НИИ Склифосовского в Москве.

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала предполагаемого обидчика бывшего посла. «Это атаман местного казачьего общества, вероятно, человек со связями и влиянием. Именно этим родные Николаева объясняют тот факт, что полиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а прокуратура на жалобы реагирует отписками», — написала она. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала разобраться в случившемся.