В СПЧ рассказали об избиении под Тверью 73-летнего бывшего посла в Бангладеш

Член СПЧ Меркачева рассказала об избиении под Тверью 73-летнего бывшего посла в Бангладеш

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева рассказала о жестоком избиении под Тверью 73-летнего Александра Николаева — бывшего полномочного посла в Бангладеш. Ее комментарий приводится в Telegram-канале.

Она отметила, что пожилого дипломата экстренно доставили в Москву, сейчас он в НИИ Склифосовского. По данным Меркачевой, Николаев после происшествия впал в кому.

Правозащитница назвала и предполагаемого обидчика бывшего посла. «Это атаман местного казачьего общества, вероятно, человек со связями и влиянием. Именно этим родные Николаева объясняют тот факт, что полиция не торопилась возбуждать уголовное дело, а прокуратура на жалобы реагирует отписками», — написала она.

Меркачева рассказала, что общалась с женой и дочерью пострадавшего дипломата и обратилась за разъяснениями в МВД. «Обидчику сегодня-завтра суд будет избирать меру пресечения. Никто не просит жесткого наказания, напротив. Но справедливо разобраться — это важно и нужно. Послу желаю выйти из комы, семье — терпения», — написала член СПЧ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в курсе случившегося. Она пообещала разобраться, резюмировала Меркачева.

Ранее сообщалось, что омский депутат избил односельчанина за защиту инвалида и получил штраф.