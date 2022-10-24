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19:00, 24 октября 2022Силовые структуры

Российский депутат избил односельчанина за упрек и получил штраф

Омский депутат избил односельчанина за упрек в защиту инвалида и получил штраф

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Омской области суд вынес приговор депутату совета Иртышского сельского поселения Кириллу Малюге за избиение односельчанина. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа. Он также обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 29 декабря 2021 года депутат ночью избил 33-летнего местного жителя. Потерпевший накануне упрекнул депутата в том, что он не помог человеку в инвалидном кресле-коляске проехать через турникет в здание Дома культуры.

Свою вину депутат признал и возместил избитому расходы на лечение.

29 августа сообщалось, что после драки с чиновником из администрации Печоры на фаер-шоу впал в кому и умер музыкант Виктор Фатеев.

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Илона Палей
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