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12:11, 14 октября 2023Силовые структуры

Украина трижды попыталась атаковать российскую колонию

Shot: ВСУ трижды пытались атаковать ИК-2 в Брянске с помощью беспилотника

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за четыре дня пытались атаковать здание российской исправительной колонии в Брянске с помощью беспилотника «Рубака». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В пятницу, 13 октября, украинский беспилотник нашли на территории ИК-2. БПЛА был начинен пятью килограммами взрывчатого вещества и боеприпасом КЗ-3. Shot утверждает, что подобный беспилотник стоит около 1,5 миллиона рублей. БПЛА такого типа могут пролетать расстояние до 500 километров.

В результате атаки всех находившихся в колонии пришлось эвакуировать. Помимо этого, были эвакуированы жители ближайших домов и детский сад «Веснянка». По данным Mash, в ИК-2 находятся украинские экс-бойцы и диверсанты.

Вечером 10 октября БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем упал на территорию ИК-2. Дрон разбился, но имевшаяся на его борту взрывчатка С-4 весом 500 граммов, начиненная поражающими элементами из подшипников, не сдетонировала. Позже, 11 октября, была зафиксирована еще одна атака БПЛА на колонию.

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    Варвара Кошечкина
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