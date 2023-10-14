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16:07, 14 октября 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о царящей в городе атмосфере террора

Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье жители ждут ВС РФ из-за атмосферы террора

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В городе Запорожье, над которым установили контроль Вооруженные силы Украины (ВСУ), царит атмосфера террора, местные жители ожидают прихода Российской армии, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

Рогов отметил, что 80 лет назад, 14 октября 1943 года, была завершена Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, в ходе которой населенный пункт освободили от немецко-фашистских захватчиков.

Он сообщил, что «уверенность в том, что город будет освобожден снова, есть у всех», поэтому власти Украины запрещают жителям Запорожья отмечать упомянутую дату. «Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода Российской армии», — добавил он.

Ранее бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии будущего у Украины при Зеленском.

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    Варвара Кошечкина
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