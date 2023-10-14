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15:23, 14 октября 2023Бывший СССР

Медведчук заявил об отсутствии будущего у Украины при Зеленском

Медведчук указал на отсутствие будущего у Украины при президенте Зеленском

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Украина под руководством команды президента Владимира Зеленского является государством-банкротом без будущего. Такое мнение бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

По его словам, на сегодняшний у страны отсутствуют ресурсы для экономического роста, но есть «немыслимые заимствования и долги», а также «откровенные вредители во власти, поощряемые политикой режима Зеленского». «Вот главные факторы деградации и потери дальнейшего потенциала. Будущего у такого государства нет», — заявил он.

Политик также указал на то, что о рисках инерционного сценария все чаще говорят и на Украине. «Уже украинские официальные источники однозначно говорят, что Украине как государству — конец. Это — страна-банкрот, долгов набрали, а отдавать нечем. О какой европейской интеграции можно говорить, если соседи из ЕС не пускают к себе украинский экспорт, а цена на него в мире падает?» — отметил Медведчук

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в 2024 году республике понадобится 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета, который составит 21 процент от валового внутреннего продукта.

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