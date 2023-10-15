«Авангард» разгромил «Локомотив» в матче КХЛ

«Авангард» разгромил со счетом 4:1 «Локомотив» в матче КХЛ

Омский «Авангард» на своей арене разгромил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. У хозяев отличились Денис Венгрыжановский, Рид Буше, Либор Шулак и Владимир Ткачев. Единственную шайбу гостей забросил Артур Каюмов.

Далее «Авангард» сыграет на выезде с «Витязем» из Балашихи 18 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» днем позже встретится в гостях с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

