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12:53, 15 октября 2023Мир

В Британии заявили о желании ХАМАС спровоцировать мировую религиозную войну

Глава МИД Британии Клеверли: ХАМАС хочет спровоцировать религиозную войну в мире

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Палестинское движение ХАМАС хочет спровоцировать мировую религиозную войну. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в эфире телеканала Sky News.

«В интересах Израиля избегать жертв среди гражданского населения и палестинцев, потому что ХАМАС явно хочет превратить это (конфликт — прим. «Ленты.ру») в масштабную арабо-израильскую войну или даже в войну между мусульманами и остальным миром», — сказал Клеверли.

Отвечая на вопрос, когда начнется вторжение Израиля на территорию сектора Газа, министр сообщил, что не располагает конкретными данными об этой операции. При этом Клеверли подчеркнул, что вторжение неизбежно.

Ранее сообщалось, что операция Израиля по вторжению в сектор Газа должна была состояться 14-15 октября, но была перенесена. Причиной стали плохие погодные условия, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложно обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о переходе страны в состояние войны.

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    Олег Давыдов
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