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05:48, 15 октября 2023Мир

Стало известно о помешавшем израильскому вторжению в Газу факторе

NYT: наземное израильское вторжение в сектор Газа отложили из-за облачной погоды
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Наземная операция Израиля по вторжению на территорию сектора Газа была спланирована в эти выходные, однако ее перенесли из-за непогоды. Об этом заявило издание The New York Times, ссылаясь на информацию высокопоставленных израильских офицеров, пожелавших остаться анонимными.

«Вторжение было отложено на несколько дней, по крайней мере, отчасти из-за облачных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», — указано в статье. Кроме того, солдаты проходили дополнительную подготовку для ведения боевых действий в условиях городских руин.

По словам офицеров, Израиль в скором времени вторгнется в сектор Газа с десятками тысяч военных, им поручено захватить город и ликвидировать нынешнее руководство. Их конечной целью является уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС. Вторжение должно стать крупнейшим в истории Израиля с момента нападения на Ливан в 2006 году.

В пятницу, 13 октября разведгруппы Израиля уже вошли ненадолго на территорию сектора, по словам источников, войска повышают свою готовность к наземным сражениям.

Ранее в Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля в Газе. Отмечается, что в ООН попросили МИД Ирана помочь в недопущении расширения конфликта на Ближнем Востоке.

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    Александра Синицына
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