ЕС увеличит втрое гуманитарную помощь сектору Газа

Еврокомиссия увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа

ЕС увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит 50 миллионов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит пресс-служба ЕК.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Израиль начал убеждать Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря на миллионы беженцев из сектора Газа. Власти страны надеются, что кабмин Египта согласится на размещение у себя более миллиона беженцев.

Тем временем в США призвали не принимать беженцев из сектора Газа и, кроме того, ужесточить контроль над южной границей с Мексикой во избежание террористических атак в стране.