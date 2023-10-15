Евросовет предупредил о негативных последствиях конфликта в Израиле

Глава Евросовета предупредил о негативных последствиях конфликта в Израиле

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил опасения из-за негативных последствий конфликта в Израиле для Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в приглашении главам стран и правительств ЕС на совещание по Ближнему Востоку, которое опубликовано на сайте Евросовета.

«Если мы не проявим должную осмотрительность, то это может привести к обострению напряженности между разными общинами и подпитывать экстремизм», — заявил он.

10 октября Евросоюз признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».