Футболист «Ниццы» извинился за поддержку Палестины

Алжирский футболист «Ниццы» Аталь извинился за пост в поддержку Палестины

Алжирский футболист французской «Ниццы» Юсеф Аталь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) принес извинения за публикацию видео в поддержку Палестины.

Спортсмен заявил, что его публикация могла шокировать некоторых людей, однако это не входило в его намерения. Он подчеркнул, что решительно осуждает насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживает всех жертв конфликта. «Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир — это идеал, в который я твердо верю», — подытожил Аталь.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он удалил эти посты.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».