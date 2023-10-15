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21:02, 15 октября 2023Спорт

Футболист «Ниццы» извинился за поддержку Палестины

Алжирский футболист «Ниццы» Аталь извинился за пост в поддержку Палестины

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images

Алжирский футболист французской «Ниццы» Юсеф Аталь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) принес извинения за публикацию видео в поддержку Палестины.

Спортсмен заявил, что его публикация могла шокировать некоторых людей, однако это не входило в его намерения. Он подчеркнул, что решительно осуждает насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживает всех жертв конфликта. «Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир — это идеал, в который я твердо верю», — подытожил Аталь.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он удалил эти посты.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Анастасия Борисова
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