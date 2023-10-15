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16:44, 15 октября 2023Мир

Израиль приготовился к проведению смертоносной войны в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Галант: в секторе Газа будет смертоносная война
СюжетМинобороны:

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейское государство намерено вести в сеторе Газа мощную и смертоносную войну. Министра обороны цитирует ТАСС

Галант заверил, что операция Израиля будет длиться до тех пор, пока ЦАХАЛ не «достанет всех боевиков ХАМАС», а также не уничтожит туннели в регионе.

«Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда», — заявил министр обороны Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на первом заседании нового кабмина чрезвычайного времени пообещал уничтожить ХАМАС. 14 октября сообщалось, что Нетаньяху объявил пехотинцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о приближении следующего этапа.

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