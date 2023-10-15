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15:47, 15 октября 2023Мир

Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

Нетаньяху на первом заседании кабмина пообещал уничтожить ХАМАС

Фото: Menahem Kahana / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на первом заседании нового кабмина чрезвычайного времени пообещал уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

Еженедельное заседание правительства Израиля впервые состоялось в новом составе после формирования в стране кабмина чрезвычайного времени в свете эскалации вокруг сектора Газа.

«ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба израильского правительства.

Премьер на заседании также подчеркнул, что кабмин чрезвычайного времени «работает круглосуточно как одна команда и единый фронт».

Нетаньяху отметил, что ему удалось лично пообщаться с военнослужащими, находящимися на передовой.

14 октября сообщалось, что Нетаньяху объявил пехотинцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о приближении следующего этапа.

До этого представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус назвал условие, при котором вооруженные силы еврейского государства будут готовы к проведению военной операции в секторе Газа. По мнению израильского военного, сейчас недопустимо начало серьезных боевых действий из-за большого числа мирных жителей, которые остаются в палестинском регионе.

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    Анна Щербакова
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