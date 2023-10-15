Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на первом заседании нового кабмина чрезвычайного времени пообещал уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.
Еженедельное заседание правительства Израиля впервые состоялось в новом составе после формирования в стране кабмина чрезвычайного времени в свете эскалации вокруг сектора Газа.
«ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба израильского правительства.
Премьер на заседании также подчеркнул, что кабмин чрезвычайного времени «работает круглосуточно как одна команда и единый фронт».
Нетаньяху отметил, что ему удалось лично пообщаться с военнослужащими, находящимися на передовой.
14 октября сообщалось, что Нетаньяху объявил пехотинцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о приближении следующего этапа.
До этого представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус назвал условие, при котором вооруженные силы еврейского государства будут готовы к проведению военной операции в секторе Газа. По мнению израильского военного, сейчас недопустимо начало серьезных боевых действий из-за большого числа мирных жителей, которые остаются в палестинском регионе.