Кадыров назвал избившего Журавеля сына героем всех мусульман

Глава Чечни Кадыров назвал героем всех мусульман избившего Журавеля сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал героем всех мусульман своего сына Адама, ранее избившего сжегшего Коран Никиту Журавеля. Пост с похвалой опубликован в Telegram-канале Кадырова.

«Герой всех мусульман», — написал глава Чечни под коротким 30-секундным видео, на котором видно, как Адам наносит несколько ударов Журавелю.

Ролик открывает кадр с Адамом, стоящим на фоне флага Чечни. «Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — произносит голос за кадром.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

