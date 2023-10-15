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13:47, 15 октября 2023Россия

Кадыров назвал избившего Журавеля сына героем всех мусульман

Глава Чечни Кадыров назвал героем всех мусульман избившего Журавеля сына

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал героем всех мусульман своего сына Адама, ранее избившего сжегшего Коран Никиту Журавеля. Пост с похвалой опубликован в Telegram-канале Кадырова.

«Герой всех мусульман», — написал глава Чечни под коротким 30-секундным видео, на котором видно, как Адам наносит несколько ударов Журавелю.

Ролик открывает кадр с Адамом, стоящим на фоне флага Чечни. «Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — произносит голос за кадром.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

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    Варвара Кошечкина
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