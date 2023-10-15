Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного высокопоставленного командира радикальной палестинской группировки ХАМАС, об этом говорится в ее совместном со Службой общей безопасности заявлении, передает ТАСС.

Согласно разведданными, командира одной из рот спецподразделения «Нухба», возглавившего атаку на приграничный кибуц Нирим, Билала Аль-Кедру ликвидировали во время удара истребителями ЦАХАЛ по сектору Газа.

Также отмечается, что в ходе авиаудара были ликвидированы другие боевики ХАМАС и радикального движения «Исламский джихад». Израильские военные нанесли удары по командным центрам, наблюдательным постам, пусковым установкам и войсковым соединениям.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

14 октября Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС.