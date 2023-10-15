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08:28, 15 октября 2023Мир

Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich /Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного высокопоставленного командира радикальной палестинской группировки ХАМАС, об этом говорится в ее совместном со Службой общей безопасности заявлении, передает ТАСС.

Согласно разведданными, командира одной из рот спецподразделения «Нухба», возглавившего атаку на приграничный кибуц Нирим, Билала Аль-Кедру ликвидировали во время удара истребителями ЦАХАЛ по сектору Газа.

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Также отмечается, что в ходе авиаудара были ликвидированы другие боевики ХАМАС и радикального движения «Исламский джихад». Израильские военные нанесли удары по командным центрам, наблюдательным постам, пусковым установкам и войсковым соединениям.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС Мерада Абу Мерада, который был одним из руководителей атаки на Израиль.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

14 октября Израиль объявил о широкомасштабных ударах по сектору Газа по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС.

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    Марина Совина
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