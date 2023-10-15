Иран назвал условие невмешательства в случае начала наземной операции в Газе

Иран не станет вступать в конфликт, если Израиль не будет атаковать страну

Вооруженные силы исламской республики Иран (ИРИ) не будут вмешиваться в случае начала наземной операции Израиля в Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию. Об этом сообщили РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя», — приводит агентство слова дипломатов.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа со стороны военного крыла палестинского движения ХАМАС. После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Ранее 15 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран через посредников предупредил Тель-Авив о последствиях продолжения нанесения ударов по сектору Газа. До этого стало известно, что Иран через ООН направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта.