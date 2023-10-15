В России высказались о последствиях обещания Нетаньяху уничтожить ХАМАС

Сенатор Климов: конфликт Израиля и ХАМАС может выйти за пределы Ближнего Востока

Обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уничтожить ХАМАС не приведет ни к чему, кроме проблем. Так в разговоре с «Лентой.ру» высказался о последствиях заявления израильского лидера заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Лучше бы стороны последовали советам, которые, в частности, дает Москва. Необходимо прекратить огонь и приступить к дипломатическому урегулированию, исходя из предшествующих решений Совета Безопасности ООН. Они всем хорошо известны», — заявил он.

Судить надо по реальным делам, а не по этой пиар-плескотне. Хотя она сама по себе может быть очень опасной и может привести к непредсказуемым последствиям, потому что там сейчас очень обострено Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

По мнению сенатора, палестино-израильский конфликт имеет все шансы разрастись и стать не просто региональным, а выйти за пределы Ближнего Востока.

«Москва уже предупреждала о том, что последствия могут быть очень тяжкими для многих. Пекин говорил о том, что уже сейчас в Газе дело идет не об обороне Израиля. Иран предупредил, что в ближайшие часы могут произойти неприемлемые поступки со стороны Тель-Авива, и ситуация станет необратимой. Но американцы подначивают Израиль. Хотя думаю, что своих солдат они туда не пошлют», — заключил Климов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на первом заседании нового кабмина чрезвычайного времени пообещал уничтожить ХАМАС. Премьер также отметил, что ему удалось лично пообщаться с военнослужащими, находящимися на передовой.

