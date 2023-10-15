Разработан нейрохирургический робот с управлением через джойстик

Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением

Ученые из Бостонской детской больницы создали нейрохирургического робота, который управляется через джойстик. Результаты работы описаны в журнале Science Robotics.

Робот имеет две конечности-«руки», которые могут разрезать опухоли, придерживать место разреза и всасывать излишки жидкостей и тканей. Устройство обладает дистанционным управлением. В ходе испытаний двое нейрохирургов смогли удалить опухоль на модели четырехмесячного младенца быстрее, чем при использовании ручных инструментов, а также без давления на близлежащие ткани мозга.

Кроме того, разработка позволяет работать с внеплановыми ситуациями, например, устранить внезапное кровотечение и отследить наличие остатков злокачественного новообразования.

Робота планируют использовать для удаления крупных васкуляризированных опухолей и кист, для лечения гидроцефалии (скопления спиномозговой жидкости в мозге), а также для трансуретральных эндоскопических процедур при устранении опухолей мочевого пузыря.

В январе сотрудники Университета Джонса Хопкинса (США) представили робота, который самостоятельно провел операцию по восстановлению целостности кишечника без вмешательства человека.