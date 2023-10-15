Сальдо сообщил об ударе по «элитному» подразделению украинских бойцов

Губернатор Сальдо: ВС России нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нанесенном ударе по элитному подразделению украинских бойцов в районе военной базы в городе Очакове Николаевской области. Соответствующий комментарий опубликован в его Telegram-канале.

«Потери — около 20 боевиков», — уточнил он. Помимо этого, Сальдо заявил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области.

Кроме того, известно, что украинские военные выпустили 115 боеприпасов по Херсонской области.

Ранее в октябре Владимир Сальдо указал на близость ВСУ к надлому. Губернатор напомнил об обстрелах Алешек и Новой Каховки, подчеркнув, что из-за ненависти и злобы украинские войска окончательно превратились в террористов, которые не скрывают атаки на гражданскую инфраструктуру.