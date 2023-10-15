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16:09, 15 октября 2023Спорт

Тренер рассказал о правильной технике приседаний с собственным весом

Тренер Владимир Пархоменко советует приседать на вдохе и подниматься на выдохе

Фото: Meghan Holmes / Reuters

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко рассказал о правильной технике приседаний с собственным весом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Исходное положение — стоя, ноги чуть шире таза. Далее, по словам специалиста, необходимо сделать вдох, напрячь мышцы живота и спины и начать опускаться. Бедра при этом должны быть отведены назад. Выполнить присед необходимо до нижней точки, колени и стопы на одной линии. Эксперт отметил, что глубина приседа должна быть такой, чтобы пятки не отрывались от пола, а спина оставалась ровной. Затем, сделав выдох, нужно выполнить подъем.

«Если можете, приседайте глубоко и так, чтобы руки опустились между колен. В этом случае мышцы работают на все сто процентов», — объяснил Пархоменко. Он отметил, что увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала признаки хорошей тренировки. По ее словам, после занятий не должно быть сильной боли. Также должен ощущаться прилив энергии, а не упадок сил.

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    Андрей Стрельцов
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