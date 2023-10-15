В Финляндии предложили обязать россиян отказываться от гражданства

Хаависто предложил отказываться от паспорта России ради гражданства Финляндии

Кандидат в президенты Финляндии, бывший глава Министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто предложил обязать претендующих на получение финского гражданства россиян отказываться от российского гражданства. Его слова в воскресенье, 15 октября, приводит ТАСС.

Политик отметил, что не стал бы лишать граждан России возможности подавать заявление на получение гражданства европейской страны. Но при подобного рода обращениях им следует отказываться от российского паспорта.

По его мнению, сложность состоит именно в условиях текущего конфликта на Украине. Гражданин «может оказаться в ситуации, когда его будут считать чисто российским гражданином», сказал Хаависто.

Ранее стало известно, что власти Финляндии захотели полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян и других представителей стран вне Европейского экономического пространства (ЕЭП).