Финляндия захотела полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян

Финляндия захотела запретить сделки с недвижимостью гражданам РФ и стран вне ЕЭП

Власти Финляндии захотели полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян и других представителей стран вне Европейского экономического пространства (ЕЭП). Об этом заявил министр обороны государства Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat.

По его словам, кабмин разрабатывает несколько законопроектов, которые дополнительно ужесточат требования к возможности владения иностранными гражданами собственности в Финляндии. Ближайшей зимой правительство намерено рассмотреть вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью с участием граждан России и представителей других стран, которые не входят в ЕЭП.

«Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях», — сообщил Хяккянен. Он добавил, что даже при введении запрета будут иметься исключения, то есть конкретные ситуации, при которых возможно проведение сделки. Министр обороны также подчеркнул, что, помимо этого, контроль за сделками усилится. «Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще», — отметил он.

В октябре стало известно, что правительство Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. В ответ на эту информацию официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Финляндии в случае введения властями такого механизма.