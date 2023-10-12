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17:04, 12 октября 2023Мир

В МИД пригрозили ответом Финляндии за изъятие имущества россиян

Захарова: Россия даст ответ Финляндии в случае изъятия собственности россиян

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия даст ответ Финляндии в случае введения властями механизма облегченного изъятия собственности россиян. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — пригрозила дипломат.

Захарова назвала абсурдом изобретаемые Хельсинки новые санкции против российских граждан.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что наличие собственности в стране не должно являться основанием для выдачи виз россиянам. По словам финского лидера, ранее власти рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, который способствовал получению визы. «По-моему, в этом нет необходимости», — заявил он.

В то же время Ниинисте уточнил, что предложение касается только той собственности, которая была приобретена «после определенной даты».

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    Виктория Кондратьева
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