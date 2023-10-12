В МИД пригрозили ответом Финляндии за изъятие имущества россиян

Захарова: Россия даст ответ Финляндии в случае изъятия собственности россиян

Россия даст ответ Финляндии в случае введения властями механизма облегченного изъятия собственности россиян. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — пригрозила дипломат.

Захарова назвала абсурдом изобретаемые Хельсинки новые санкции против российских граждан.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что наличие собственности в стране не должно являться основанием для выдачи виз россиянам. По словам финского лидера, ранее власти рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, который способствовал получению визы. «По-моему, в этом нет необходимости», — заявил он.

В то же время Ниинисте уточнил, что предложение касается только той собственности, которая была приобретена «после определенной даты».