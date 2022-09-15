В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам

Президент Финляндии: наличие собственности не является основанием для выдачи виз россиянам

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что наличие собственности в стране не должно являться основанием для выдачи виз россиянам. Его слова приводит Helsingin Sanomat.

По словам финского лидера, ранее власти рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, который способствовал получению визы. «По-моему, в этом нет необходимости», — заявил он.

В то же время Ниинисте уточнил, что предложение касается только той собственности, которая была приобретена «после определенной даты». Подобный шаг, считает глава государства, позволит избежать возможного раздела имущества или других сделок россиян с целью получить визу.

Тем не менее Ниинисте отметил, что Хельсинки не смогут на законных основаниях признать все выданные гражданам России шенгенские визы недействительными, как это ранее сделали прибалтийские страны. На данный момент действительными остаются около 100 тысяч виз россиян.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. По мнению политика, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров.

В свою очередь руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер заявил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.