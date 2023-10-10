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00:01, 10 октября 2023Мир

В Финляндии захотели облегчить процесс изъятия недвижимости россиян

YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости россиян

Фото: Unsplash.com

Правительство Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.

Отмечается, что кабмин до конца срока своих полномочий в 2027 году стремится упростить возможность конфискации недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

YLE напомнила, что Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, также крайне затруднительны банковские переводы из России, из-за этого становится невозможно оплатить налоги и счета за имущество.

В материале говорится, что российские владельцы недвижимости стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, участились случаи взыскания. Кроме того, в силу отсутствия почтового сообщения возникают проблемы с информированием собственников о задолженностях.

Правительство Финляндии допускает использование опыта Испании, где иностранный владелец недвижимости должен иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.

Ранее стало известно, что около сотни машин с российской регистрацией отказались пускать в Финляндию из Ленинградской области. Сотрудники таможни рассказали о падении пассажиропотока в страну. По их словам, с момента ввода соответствующих ограничений он снизился на 77 процентов.

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    Марина Совина
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